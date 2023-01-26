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14:42, 26 января 2023Из жизни

Грубое оскорбление незнакомки помогло женщине изменить жизнь и стать счастливой

Женщина из Великобритании сбросила 76 килограммов после того, как ее обозвала незнакомка

Фото: @tarabrown

В Великобритании жительница города Честерфилд, графство Дербишир, 39-летняя Тара Браун похудела после того, как ее обозвала незнакомка. О том, как грубое оскорбление помогло женщине стать счастливой, сообщает Derby Telegraph.

Браун боролась с лишним весом с подросткового возраста, и главной проблемой на пути к стройной фигуре было нездоровое питание. Женщина не ела весь день, а вечером и ночью сильно переедала полуфабрикатами, чипсами и шоколадными батончиками.

В 2021 году, когда вес женщины превышал 177 килограммов, она столкнулась с незнакомкой, которая назвала ее жирной и унизила перед детьми и друзьями. К тому моменту Браун уже делала успехи в похудении, однако обидные слова женщины заставили ее принять твердое решение точно сбросить лишний вес и изменить свою жизнь.

Женщина отказалась от снеков, начала готовить еду дома, а также стала больше ходить. «Еда теперь — это всегда домашняя здоровая пища и, верите или нет, она очень вкусная. Недавний фаворит — нут без масла и куриное карри», — рассказала она. Менее чем за два года Браун удалось самостоятельно похудеть на 76 килограммов.

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После похудения у нее на животе осталось много лишней кожи, из-за чего она сильно переживает. Сейчас Браун собирает деньги на операцию по удалению кожи, после которой, как считает женщина, она сможет жить полной жизнью.

По словам женщины, муж и шестеро детей гордятся ее успехами и часто делают ей комплименты. «Потеря веса не только придала мне уверенности в себе, но и изменила все во мне к лучшему. У меня появились новые возможности и увлечения: ежедневная готовка, хотя раньше я ничего не умела, шопинг в любом магазине без волнения, что мне не подойдет по размеру одежда, регулярные походы с мужем на ужин в ресторан, чего мы никогда не делали раньше», — похвасталась она.

Браун считает, что секретом успешного похудения является последовательность. «Составьте план и придерживайтесь его. Ходите пешком. Возможно, в первый раз это будет всего 50 шагов, и это нормально. Но в следующий раз пройдите 70 шагов, потом 100, и вы не успеете оглянуться, как станете ходить ежедневно и проходить километры», — утверждает женщина.

Ранее сообщалось, что американская актриса и певица Мари Осмонд похудела на 23 килограмма 15 лет назад и с тех пор удерживает вес. Женщина признает, что даже стройная фигура не позволяет ей выглядеть на 20 лет, но ее это не расстраивает.

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Алиса Удовик
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