Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине социальный взрыв из-за массовых арестов

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек республике социальный взрыв. Об этом он предупредил в видео на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, ситуация может дестабилизироваться из-за массовых арестов и обвала экономики. «Людей сажают в тюрьмы, то есть нечем больше заниматься на Украине. <…> Нацбанк еле удерживает курс гривны, он постоянно понижается», — высказался экс-советник.

Ранее Соскин назвал ситуацию на Украине тупиковой. «Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины», — сказал он.

Политик также отметил, что если бы Запад и Вашингтон не поддерживали Киев, то Украина потерпела бы поражение. По его словам, на украинской территории не производится вооружение. Он подчеркнул, что у Киева отсутствуют деньги, снаряжение и запасы.