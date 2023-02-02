Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:16, 2 февраля 2023Путешествия

Рудковская пожаловалась на «чудовищное» место в самолете за полмиллиона рублей

Продюсер Рудковская возмутилась бизнес-классом Turkish Airlines за 500 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Яна Рудковская показала «чудовищное» место в бизнес-классе самолета за полмиллиона рублей и возмутилась неоправданно высокой ценой. Публикацию на эту тему она разместила в личном Telegram-канале.

По словам 48-летней знаменитости, она приобрела авиабилет турецкой авиакомпании Turkish Airlines по маршруту СтамбулМосква за 500 тысяч рублей, однако цена совершенно не соответствовала качеству. «Мое неудовольствие, чтобы вы понимали, продиктовано не столько тем, что я — Яна Рудковская, сколько тем, что я дикий и упертый трудоголик, который 100 дней работает и на 101-й позволяет себе отдохнуть, потратив все честно заработанные деньги», — пожаловалась она.

Продюсер отметила, что дорогостоящее место на воздушном судне практически ничем не отличалось от бюджетного, поэтому она не смогла вытянуть ноги во время полета. «Самолет битком! Ни одного свободного места! А что тут писать? Неуважение дичайшее, товарищи, — возмутилась она. — У меня проблемы со спиной! Это главная причина моих перелетов бизнес-классом. Не понты точно!»

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

В заключение знаменитость призналась, что после подобного перелета готова терпеть особенности пути через Дубай. «Там, может, и дольше, но точно ночным рейсом. Ты за эти деньги поспишь, а не вызовешь с кривой спиной костоправа-массажиста на следующий день», — высказалась она.

Ранее, в январе, жена популярного комика из России Александра Реввы Анжелика отправилась на отдых на Мальдивы и похвасталась роскошной виллой. 39-летняя супруга шоумена выбрала для отпуска Soneva Jani стоимостью 230 тысяч рублей в сутки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
ВС России уничтожили более 100 солдат ВСУ на одном направлении военных действий
Россиянам назвали требующие срочно сдать анализ тревожные симптомы
Косметолог назвала россиянам опасность выдавливания прыщей в домашних условиях
Дополнительное снижение нефтегазовых доходов России в январе оценили
Болтон призвал пресекать попытки Запада вести переговоры с Россией
Российский майор назвал преимущества модернизированного танка Т-72
Российские войска уничтожили установки HIMARS и MLRS около Краматорска
Фитнес-тренер назвал способы ускорить замедлившийся процесс похудения
В Грузии захотели сократить срок пребывания россиян в стране
Евросоюз задумал ввести новые санкции против России к годовщине начала СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.