Рудковская пожаловалась на «чудовищное» место в самолете за полмиллиона рублей

Продюсер Рудковская возмутилась бизнес-классом Turkish Airlines за 500 тысяч рублей

Российский продюсер Яна Рудковская показала «чудовищное» место в бизнес-классе самолета за полмиллиона рублей и возмутилась неоправданно высокой ценой. Публикацию на эту тему она разместила в личном Telegram-канале.

По словам 48-летней знаменитости, она приобрела авиабилет турецкой авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул — Москва за 500 тысяч рублей, однако цена совершенно не соответствовала качеству. «Мое неудовольствие, чтобы вы понимали, продиктовано не столько тем, что я — Яна Рудковская, сколько тем, что я дикий и упертый трудоголик, который 100 дней работает и на 101-й позволяет себе отдохнуть, потратив все честно заработанные деньги», — пожаловалась она.

Продюсер отметила, что дорогостоящее место на воздушном судне практически ничем не отличалось от бюджетного, поэтому она не смогла вытянуть ноги во время полета. «Самолет битком! Ни одного свободного места! А что тут писать? Неуважение дичайшее, товарищи, — возмутилась она. — У меня проблемы со спиной! Это главная причина моих перелетов бизнес-классом. Не понты точно!»

В заключение знаменитость призналась, что после подобного перелета готова терпеть особенности пути через Дубай. «Там, может, и дольше, но точно ночным рейсом. Ты за эти деньги поспишь, а не вызовешь с кривой спиной костоправа-массажиста на следующий день», — высказалась она.

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