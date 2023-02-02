Погибший на Украине боец ЧВК «Вагнер» оказался лидером Пивзаводской ОПГ

«Чита онлайн»: приговоренный к 15 годам лидер ОПГ из Забайкальского края погиб в зоне СВО

Приговоренный к 15 годам строгого режима за вымогательство житель Забайкальского края Роман Кибирев, ставший бойцом ЧВК «Вагнер», погиб в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает издание «Чита онлайн».

По данным издания, бывший лидер ОПГ «Пивзаводские» из города Борзя Забайкальского края, отбывая наказание в колонии, подписал контракт с ЧВК «Вагнер». 14 января Кибирев погиб.

В 2000-е он был одним из лидеров преступного сообщества, состоявшего из трех бригад численностью 27 человек, которые входили в преступную группу, созданную другим жителем Борзи Игорем Шевцовым. Бандиты совершали разбойные нападения и грабежи и крали автотранспорт.

Всего на счету банды свыше 50 тяжких и особо тяжких преступлений на территории города и сопредельных районов. После разгрома группировки на скамье подсудимых оказались 25 человек.

22 ноября сообщалось, что житель Каменска-Уральского Свердловской области Сергей Назаренко, который отбывал наказание в колонии Кировской области, погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.