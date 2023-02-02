Гримерная Инны Чуриковой в «Ленкоме» станет мемориальным местом

Гримерная народной артистки СССР Инны Чуриковой в «Ленкоме» станет мемориальным местом

Гримерная комната народной артистки СССР Инны Чуриковой в театре «Ленком Марка Захарова» станет мемориальным местом для поклонников актрисы. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию ТАСС.

Руководитель литературно-драматической части учреждения Ирина Горюнова сообщила, что директор театра Марк Варшавер принял решение оставить гримерную в нетронутом виде и сделать ее открытой для посещения поклонников звезды. В «Ленкоме» Чурикова проработала почти полвека — с 1975 года.

Горюнова добавила, что коллеги артистки вместе с ее супругом Глебом Панфиловым приняли решение объявить конкурс на создание памятника для Чуриковой, который будет расположен на Новодевичьем кладбище. «Театр всю финансовую сторону берет на себя», — добавила руководитель литературно-драматической части «Ленкома».

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра Марк Варшавер сообщил, что артистка скончалась в больнице. Причины смерти звезды не уточняются.