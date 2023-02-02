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20:18, 2 февраля 2023Бывший СССР

В ЧВК «Вагнер» заявили о взятии под контроль села в ДНР

У Пригожина заявили о взятии под контроль ЧВК «Вагнер» села Николаевка в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заняли село Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). О взятии под контроль еще одного населенного пункта сообщила в Telegram пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

На видео, опубликованном пресс-службой, двое представителей ЧВК держат знамя организации на фоне неизвестного здания.

Ранее командир подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал об обстановке под Артемовском (украинское название — Бахмут). По его словам, украинские военные отходят от села Благодатного, которое находится под контролем Вооруженных сил России.

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Алевтина Запольская
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