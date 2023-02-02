Командир подразделения ЧВК «Вагнер» рассказал об обстановке под Артемовском

WarGonzo: командир подразделения ЧВК «Вагнер» заявил, что бойцы продвигаются к Артемовску

Командир подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал об обстановке под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), отходя от села Благодатного, находящего под контролем российских военных, периодически ведут обстрелы из танков. Однако, заявил командир, обстановка там спокойная, бойцы ЧВК закрепились и продолжают продвигаться дальше, на запад к Артемовску.

Сейчас вокруг Соледара контролируются силами ЧВК «Вагнер». ВСУ отодвинуты от Благодатного на три-четыре километра, где сейчас идут бои.

29 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии населенного пункта Благодатное подразделениями компании. Бизнесмен опубликовал аудиозапись, на которой командир штурмового подразделения рапортует, что бойцы вышли на южные окраины села.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.