Атаковавших статую Карла III британцев обязали заплатить

Измазавших тортом статую Карла III активистов обязали возместить ущерб

Двух британских экоактивистов, которые измазали шоколадным тортом лицо статуи короля Великобритании Карла III, обязали возместить ущерб, пишет The Guardian.

Суд постановил, что протестующие Эйлид МакФадден и Том Джонсон виновны в атаке на имущество в музее восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне. Их обязали выплатить 3,5 тысячи фунтов стерлингов (более 300 тысяч рублей) в качестве компенсации.

Во время разбирательств было подсчитано, что музею пришлось перекрасить часть статуи, а некоторым сотрудникам пришлось работать дополнительно. Кроме того, из-за акции вход в музей был закрыт на час — за это время его могли посетить до 900 человек.

Протестующие не признали вину. «Попытка измазать кремом восковую скульптуру короля никого не убедит в необходимости изменения климата, это совершенно тривиальное действие», — заявила сторона обвинения. В ответ МакФадден возразила, что подобный ущерб можно считать незначительным в сравнении с тем, что происходит в результате изменения климата.

Акция протеста прошла в октябре 2022 года. Такими радикальными методами защитники природы хотели добиться от правительства прекращения лицензий на разведку и добычу ископаемого топлива на территории Соединенного королевства.