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14:27, 2 февраля 2023Среда обитания

Атаковавших статую Карла III британцев обязали заплатить

Измазавших тортом статую Карла III активистов обязали возместить ущерб

Кадр: Rich Feldgate / Just Stop Oil

Двух британских экоактивистов, которые измазали шоколадным тортом лицо статуи короля Великобритании Карла III, обязали возместить ущерб, пишет The Guardian.

Суд постановил, что протестующие Эйлид МакФадден и Том Джонсон виновны в атаке на имущество в музее восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне. Их обязали выплатить 3,5 тысячи фунтов стерлингов (более 300 тысяч рублей) в качестве компенсации.

Во время разбирательств было подсчитано, что музею пришлось перекрасить часть статуи, а некоторым сотрудникам пришлось работать дополнительно. Кроме того, из-за акции вход в музей был закрыт на час — за это время его могли посетить до 900 человек.

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Протестующие не признали вину. «Попытка измазать кремом восковую скульптуру короля никого не убедит в необходимости изменения климата, это совершенно тривиальное действие», — заявила сторона обвинения. В ответ МакФадден возразила, что подобный ущерб можно считать незначительным в сравнении с тем, что происходит в результате изменения климата.

Акция протеста прошла в октябре 2022 года. Такими радикальными методами защитники природы хотели добиться от правительства прекращения лицензий на разведку и добычу ископаемого топлива на территории Соединенного королевства.

Нина Ташевская
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