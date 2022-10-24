Протестующие британцы атаковали статую Карла III

Британские экоактивисты измазали тортом лицо статуи Карла III в музее восковых фигур

Британские экоактивисты из объединения Just Stop Oil измазали шоколадным тортом лицо статуи короля Великобритании Карла III. Атака произошла в музее восковых фигур Мадам Тюссо в Париже, сообщается на сайте протестного движения.

Столь радикальными методами защитники природы хотят добиться от правительства прекращения лицензий на разведку и добычу ископаемого топлива на территории Соединенного королевства. По их словам, отказаться от нефти и газа — «легче легкого» (англ. — идеоматическое выражение it's a piece of cake, «это кусок торта», прим. «Ленты.ру»), учитывая наличие уже имеющихся решений для этого в разных сферах экономики.

«Мы здесь, потому что мы стремимся защитить наши свободы и права, потому что мы стремимся спасти эту зеленую и прекрасную землю, которая является наследием всех нас. В прошлом году на конференции ООН по изменению климата (COP 26) в Глазго королева Елизавета II сказала: "время слов перешло во время действий!"», — заявили активисты.

Ранее экоактивисты из организации Letzte Generation («Последнее поколение») облили картину французского импрессиониста Клода Моне картофельным пюре. Пострадало полотно из серии «Стога сена», выставленное в потсдамском Музее Барберини. Стоимость картины достигает 110 миллионов долларов.

