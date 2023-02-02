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04:08, 2 февраля 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм поделилась фото в платье с глубоким декольте

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм позировала в розовом платье Lanvin с глубоким декольте

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в откровенном наряде и восхитила подписчиков. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость разместила серию фотографий, на которых она позирует перед фотографом в полосатом платье длины макси розового цвета. На кадрах видно, что наряд люксового бренда Lanvin оформлен глубоким декольте, которое частично оголяет грудь манекенщицы. Известно, что стоимость предмета гардероба составляет 4145 фунтов стерлингов (358,8 тысячи рублей).

Свой образ Грэм дополнила сумкой серого цвета и босоножками на высоком каблуке. При этом волосы звезда распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. «Lanvin, я тебя просто обожаю», — написала она в описании к размещенным изображениям.

Поклонники восхитились внешним видом Грэм в комментариях. «Красотка», «Просто вау», «Какая шикарная», «Нереальная красотка», «Обожаю тебя», «Мое вдохновение», «Красивая», — высказывались многочисленные фанаты.

В октябре Эшли Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. На размещенном кадре манекенщица крупным планом продемонстрировала живот, покрытый растяжками в области пупка.

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Карина Черных
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