Бывшего главу приграничного района Белгородской области заподозрили в коррупции

СКР возбудил дело о взятке против экс-главы приграничного района Белгородской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего главы администрации Вейделевского района Белгородской области, его подозревают в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки, путем незаконного оказания услуг группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, в 2019 году руководитель администрации приграничного района получил взятку от представителя коммерческой организации за упрощение порядка приема заказчиком выполненных работ по муниципальному контракту.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД.