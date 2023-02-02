Шольц заверил в стремлении разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем

Шольц заверил, что хочет добиться разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что стремится предпринимать все необходимые действия для того, чтобы конфликт на Украине удалось разрешить дипломатическим путем. Он отметил, что по этой причине он поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным и регулярно общается с ним, передает РИА Новости.

«Дипломатия. Я очень ее поддерживаю. Я один из немногих, кто регулярно созванивается с Путиным», — рассказал канцлер.

Шольц напомнил, что прилетал с визитом в Москву для встречи с российским лидером, «где разговаривал с ним за длинным семиметровым столом на протяжении четырех часов». По его словам, после этого он постоянно созванивался с Путиным и собирается продолжить это делать.

Ранее газета Politico сообщила, что Шольц не хотел обсуждать отправку истребителей Киеву из-за опасений по поводу возможной реакции России. По данным издания, он считает, что НАТО и, в частности, США, не станут вмешиваться в конфликт между Берлином и Москвой в случае эскалации.