В США заявили об опасениях Шольца из-за роли НАТО в конфликте с Россией

Politico: канцлер Германии Шольц боится, что НАТО не защитит в случае угрозы из России

Канцлер Германии Олаф Шольц не хотел обсуждать отправку истребителей Киеву из-за опасений по поводу возможной реакции России. Об этом пишет Politico.

По информации издания, Шольц считает, что НАТО и, в частности, США, не станут вмешиваться в конфликт между Берлином и Москвой в случае эскалации. В связи с этим, как рассказал анонимный источник, Шольц настаивал на том, чтобы Вашингтон согласился поставить Украине танки Abrams, прежде чем он снимет вето на отправку немецких Leopard 2.

Отмечается, что Берлин также призвал не торопиться с поставками истребителей, повторяя предупреждения об опасности развития конфликта.

Ранее, 25 января, стало известно, что Шольц отказался передавать истребители Украине. Он отметил, что позиция Германии по этому вопросу была понятна давно. «В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании», — напомнил канцлер.