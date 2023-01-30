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17:37, 30 января 2023Мир

В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву

Депутат бундестага Штегнер поддержал отказ канцлера Шольца от поставок истребителей Киеву

Фото: Joerg Waterstraat / Globallookpress.com

Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца, отказавшегося поставлять истребители Украине, является правильной. Такое мнение высказал депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер в беседе с немецкой газетой Welt.

«Олаф Шольц абсолютно прав, когда вскоре после принятия трудного решения по боевым танкам он дает четкий отказ на сразу же вспыхнувшие дебаты о новых поставках Германией наступательных систем вооружений — от истребителей до подводных лодок», — поддержал главу страны политик.

Депутат бундестага отметил, что Берлин, оказывая военную, гуманитарную и экономическую поддержку Киеву, всегда нацеливается на избежание дальнейшей эскалации. Также ФРГ не намерена допускать своего вовлечения в конфликт.

25 января стало известно, что Шольц отказался передавать истребители Украине. Он отметил, что позиция Германии по этому вопросу была понятна давно.

В понедельник, 30 января, газета Die Welt сообщила, что Шольц резко ответил на вопрос журналистов о поставках истребителей Киеву. «В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании», — напомнил он.

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Полина Матюхина
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