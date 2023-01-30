В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву

Депутат бундестага Штегнер поддержал отказ канцлера Шольца от поставок истребителей Киеву

Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца, отказавшегося поставлять истребители Украине, является правильной. Такое мнение высказал депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер в беседе с немецкой газетой Welt.

«Олаф Шольц абсолютно прав, когда вскоре после принятия трудного решения по боевым танкам он дает четкий отказ на сразу же вспыхнувшие дебаты о новых поставках Германией наступательных систем вооружений — от истребителей до подводных лодок», — поддержал главу страны политик.

Депутат бундестага отметил, что Берлин, оказывая военную, гуманитарную и экономическую поддержку Киеву, всегда нацеливается на избежание дальнейшей эскалации. Также ФРГ не намерена допускать своего вовлечения в конфликт.

25 января стало известно, что Шольц отказался передавать истребители Украине. Он отметил, что позиция Германии по этому вопросу была понятна давно.

В понедельник, 30 января, газета Die Welt сообщила, что Шольц резко ответил на вопрос журналистов о поставках истребителей Киеву. «В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании», — напомнил он.