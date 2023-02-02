Путин пообещал рассекречивание документов о Великой Отечественной войне

Путин заявил, что в России будут рассекречивать документы о Великой Отечественной войне

В России и дальше будут рассекречивать документы, которые связаны с Великой Отечественной войной. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с представителями молодежных организаций, трансляцию которой ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архива поднимают все больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это дальше», — пообещал глава государства.

Ранее ФСБ опубликовала архивные документы об истреблении бандеровцами жителей Польши во время Великой Отечественной войны, в том числе во время Волынской резни. Всего, по данным историков, в тот момент было убито более 36 тысяч человек: мужчин, женщин, детей и стариков.

Также ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов во время оккупации Севастополя в годы Великой Отечественной войны. В рассекреченных материалах содержатся протоколы допросов севастопольцев о событиях в период с 1942 по 1944 год.