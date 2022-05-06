ФСБ раскрыла архивы о преступлениях нацистов в оккупированном Севастополе

ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов во время оккупации Севастополя в годы ВОВ

ФСБ намерена передать музей архивные документы о преступной деятельности нацистов во время оккупации Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Крыму и Севастополю.

В рассекреченных материалах содержатся протоколы допросов севастопольцев о событиях в период с 1942-го по 1944 год. Жительница города рассказывает о советских военнопленных, которых в лагерях содержали в ужасных условиях. По ее словам, они ходили оборванные, голодные, их кормили картофельной шелухой, поэтому они собирали на свалках отбросы пищи. Из лагере выносили в день до ста трупов, вспоминает женщина. Ее знакомую увезли во время родов на допрос и она умерла там.

Свидетели также рассказали о барже с военнопленными, которые сгорели в пожаре.

Во время наступления Советской Армии в 1944 году фашисты эвакуировались из Севастополя, прикрываясь мирными жителями — их размещали на палубах, а сами прятались в трюмах.