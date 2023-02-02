Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:21, 2 февраля 2023Ценности

Европейским чиновникам выдвинули строгое требование перед встречей с Зеленским

Politico: европейским чиновникам разослали требования по дресс-коду перед поездкой в Киев

Фото: President Of Ukraine

Европейским чиновникам выдвинули требования к внешнему виду перед поездкой в Киев и встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующая памятка оказалась в распоряжении Politico.

Известно, что внутренний документ был разослан на прошлой неделе в преддверии саммита ЕС — Украина. В нем представителям Евросоюза рекомендовано выбрать для публичного мероприятия строгий деловой костюм, а главное, избежать зеленого цвета, оттенков хаки или слишком ярких элементов в образе.

Авторы материала предположили, что причины подобного дресс-кода связаны с попыткой сохранить «воинственный вид» украинских политиков и Зеленского, который после начала боевых действий сделал армейскую футболку своеобразной униформой.

Материалы по теме:
«Дипломат, который может подоить корову» Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
«Дипломат, который может подоить корову»Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
24 октября 2021
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди» Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди»Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
28 октября 2022
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022

Кроме того, участникам мероприятия посоветовали отправляться в поездку налегке — к примеру, с рюкзаком, а также взять с собой удобную обувь и теплую верхнюю одежду. Наконец, официальных лиц предупредили, что в поезде, на котором им предстоит добраться до Украины, будут предоставлены отдельные спальные места и общий туалет без ванной комнаты. «В поезде будут раздавать боксы с закусками. Пожалуйста, запаситесь предметами первой необходимости», — сказано в тексте.

Саммит ЕС — Украина намечен на 3 февраля, ожидается, что он пройдет в украинской столице. Предполагается, что в ходе мероприятия будут обсуждаться перспективы создания трибунала по Украине и восстановление республики, в том числе с использованием замороженных на Западе активов России.

17 марта прошлого года модный обозреватель Daily Mail Джанет Стрит-Портер пришла к выводу, что президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии выборов использует ситуацию на Украине в собственных интересах и даже пытается скопировать образ Зеленского. Журналистка заметила, что французский лидер тогда резко сменил имидж.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадырова захотели официально наделить титулом «отец народа»
В издательстве высказались о проданной 100 раз за два месяца книге Рогозина
Против Киркорова и Сигала захотели ввести санкции за поддержку СВО
Москвичи расхотели жить в популярном американском штате
Европарламент призвал изучить вопрос поставок боевых самолетов Украине
Украина обратилась к Грузии по поводу Саакашвили
Популярный российский блогер высказался о перспективах эмиграции
В Тюмени экс-следователя осудили на девять лет за пьяное ДТП с двумя погибшими
В Евросоюзе пообещали постараться урегулировать ситуацию с Саакашвили
На Украине признались в составлении «санкционного досье» на чиновников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.