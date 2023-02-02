На Западе объяснили способность российской экономики выдержать санкции

NYT объяснил, что союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад рассчитывал ее лишить

Союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад хотел ее лишить за счет санкций, поэтому экономика страны сумела выдержать ограничения. Такое объяснение дает газета The New York Times.

Отмечается, что российская экономика оказалась в лучшем положении, чем рассчитывали западные страны, импорт практически восстановился, а прогнозы по экономическому росту от Международного валютного фонда (МВФ) улучшились до 0,4 процента в 2023 и до 2,1 процента в 2024 годах.

В статье говорится, что Армения в 2022 году рекордно увеличила закупки смартфонов, одновременно вырос и экспорт в Россию. Аналогичная ситуация наблюдается и с другой техникой и товарами.

Газета пишет, что после резкого спада весной прошлого года торговый оборот вернулся к показателям до начала специальной военной операции на Украине.

По мнению автора статьи, это говорит о том, что Запад не смог нанести ущерба российской экономике, а рынок, вопреки воле политиков, смог найти выход в условиях санкций.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз (ЕС) планирует ввести новые санкции против России к 24 февраля, годовщине начала специальной военной операции на Украине.

