В России предложили зафиксировать цену на энергию для зарядки электромобилей

«Ъ»: в России предложили зафиксировать цену ₽8 за 1 кВт/ч для зарядки электромобилей

Производитель электромобилей Evolute «Моторинвест» на совещании в Минэкономики России в конце 2022 года предложил зафиксировать стоимость электроэнергии для зарядки электротранспорта на уровне 8 рублей за 1 киловатт-час. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Помимо этого, компания выступила за введение обязательной квоты на электромобили в 10 процентов от закупок машин в парки такси и каршеринга.

По информации газеты, сейчас стоимость зарядки на публичных ЭЗС намного выше — 15-25 рублей за 1 киловатт-час. Гендиректор «Ситидрайв» Эдуард Мингажев назвал цену в 8 рублей «слишком оптимистичной» с учетом роста тарифов на электроэнергию и инфляции.

«Для обслуживания большого парка важнее скорость и доступность ЭЗС <...> Если зарядка будет дешевой, но долгой, мы не сможем оперативно выводить автомобили на линию», — подчеркнул он.

Отмечается, что операторы ЭЗС закупают электроэнергию по тарифам от 6 до 10 рублей за 1 киловатт-час. В большинстве регионов тариф выше 8 рублей, однако цена зарядки не может равняться закупочной цене на электроэнергию, рассказали в Punkt E.

Ранее сообщалось, что «Системный оператор», диспетчер энергосистемы в России, хотел бы возобновить поставки электроэнергии в Европу и учитывает их в программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023-2028 годы. Предполагаемый экспорт электроэнергии за год составит 12,9 миллиарда киловатт часов, то есть половину продаж должны обеспечить поставки в Евросоюз.