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08:56, 13 января 2023Экономика

Россия захотела возобновить продажу электроэнергии в Европу

Россия захотела возобновить поставки электроэнергии в Латвию, Литву, Эстонию и Финляндию

Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Системный оператор», диспетчер энергосистемы в России, хотел бы возобновить поставки электроэнергии в Европу и учитывает их в программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023-2028 годы. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

С весны 2022 года все поставки заморожены, поскольку из-за санкций, введенных после начала боевых действий на Украине, денежные расчеты стали невозможны. Однако в документе предполагаемый объем поставок в Латвию в 2023 году составляет четыре миллиарда киловатт-часов, в Литву и Эстонию — 2,4 миллиарда киловатт-часов.

Предполагаемый экспорт электроэнергии за год составит 12,9 миллиарда киловатт часов, то есть половину продаж должны обеспечить поставки в Евросоюз. Финляндия в период до 2028 года, полагают в «Системном операторе», должна закупить 24 миллиарда киловатт-часов, однако ведомство признает, что на страны Балтии с 2026 года рассчитывать не приходится. Вероятно, это связано с их намерением выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией.

В 2021 году Россия продала в Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию как раз 12,9 миллиарда киловатт-часов. В прошлом году, до мая «Интер РАО» (монопольный экспортер) успел поставить пять миллиардов. В Системном операторе не стали комментировать реальность возобновления поставок в Европу, сославшись на данные по технической возможности от «Интер РАО».

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В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) считают, что с помощью таких расчетов диспетчер хочет увеличить свои доходы. Повышение планов по экспорту в прогнозе позволяет сохранить мощности и тем самым увеличить сборы с потребителей, даже если поставок не будет вовсе. А отраслевой организации предложили переложить расходы на авторов нереалистичных прогнозов.

Эксперты считают сценарий восстановления поставок малореальным, поскольку он противоречит всем публичным заявлениям европейских политиков, а ситуация с энергией в Европе складывается значительно лучше негативных прогнозов. Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов также не исключает, что регулятор с помощью такого прогноза пытается не создавать лишние сложности в картине развития отрасли в энергосистеме Северо-Запада.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что при желании европейских партнеров Россия на фоне совокупного падения экспорта газа на четверть в 2022 году может возобновить поставки топлива по газопроводу «Ямал — Европа». При этом руководство ЕС в настоящее время придерживается курса отказа от энергоресурсов из России, а Европейский центробанк в январе улучшил ожидания по поводу ситуации с производством в текущем году.

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Платон Щукин
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