Новак рассказал о падении экспорта российского газа на четверть

Новак сообщил о снижении экспорта российского газа примерно на четверть в 2022 году

По итогам 2022 года экспорт российского газа упадет примерно на четверть, а добыча сократится на 12 процентов. Такие цифры в интервью ТАСС привел вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, в первую очередь ситуация связана с остановкой работы инфраструктуры. Речь идет о поставках по газопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток», которые в течение года были полностью прекращены. При этом Новак рассказал об увеличении производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 8,7 процента.

В том же интервью вице-премьер подчеркнул, что европейский рынок остается актуальным для российских поставщиков, и при желании стран Евросоюза они готовы увеличивать продажу, например, по простаивающему маршруту «Ямал — Европа». А пока на полную мощность работает «Турецкий поток» и продолжаются поставки в заказанных объемах через украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Еще на прошлой неделе Новак утверждал, что по итогам 2022 года добыча газа в России упадет не на 12, а на 18-20 процентов, в абсолютных числах добыт будет 671 миллиард кубометров. В интервью ТАСС вице-премьер не назвал абсолютных цифр, поэтому остается непонятным, какие данные верны.

Для компенсации потерь на европейском рынке в перспективе Россия может организовать поставки газа в Пакистан и Афганистан через инфраструктуру Средней Азии или своповые контракты с Ираном, предположил Новак. Примерные сроки начала таких поставок вице-премьер на раскрыл.

Ранее «Газпром» указывал, что по итогам 11,5 месяца экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 45,1 процента, до 97,8 миллиарда кубометров.