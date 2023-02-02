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13:47, 2 февраля 2023Мир

Европарламент призвал изучить вопрос поставок боевых самолетов Украине

ЕП призвал изучить вопрос поставок боевых самолетов и ракет большого радиуса Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский парламент (ЕП) призвал изучить возможность поставок Украине истребителей западного производства и ракет большого радиуса действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на резолюцию, принятую на спецсессии ЕП.

«Европарламент (...) настаивает на том, чтобы подготовка экипажей [боевых танков] началась немедленно, а также призывает рассмотреть возможность поставки западных боевых самолетов и ракет большого радиуса действия», — отмечается в документе.

При этом резолюции ЕП носят рекомендательный характер, страны ЕС не обязаны исполнять их.

Ранее газета NYT писала, что отказ Вашингтона от поставок Украине истребителей может быть временным. Кроме того, в США и ЕС обсуждают возможность одобрить поставки истребителей F-16 через другие страны, например, Данию или Нидерланды.

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Виктория Кондратьева
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