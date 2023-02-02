Летевший в Баку российский самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Самолет Utair, летевший из Самары в Баку, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Летевший из Самары в Баку пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что самолету авиакомпании Utair пришлось сесть в другом городе из-за технической неисправности. Командир российского воздушного судна принял решение о его возврате в связи с неполадкой в работе генератора одного из двигателей.

В ведомстве подчеркнули, что самолет благополучно приземлился, а специалисты уже приступили к устранению неисправности. «На рейс зарегистрированы 67 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний, — добавили в пресс-службе. — На время ожидания вылета пассажирам будут оказаны услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами».

В настоящее время в связи с возвратом лайнера Куйбышевская транспортная прокуратура проводит в аэропорту Самары проверку безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров

Ранее в январе направлявшийся из Санкт-Петербурга в Мурманск российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Пулково и не смог взлететь. Представители аэропорта уточнили, что инцидент произошел из-за сильного ветра.

