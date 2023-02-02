Влюбленный в желавшую дружить женщину подал на нее иск на 161 миллион рублей

Влюбленный сингапурец подал иск против желавшей просто дружить с ним женщины

Отвергнутый житель Сингапура, который стремился к романтическим отношениям с женщиной, подал иск в суд с требованием возместить ущерб за эмоциональную травму после того, как он узнал, что она желает просто дружить с ним. Об этом сообщает The Straits Times.

В 2016 году К. Кавшигань познакомился с Норой Тань. Со временем сингапурцы стали друзьями. В сентябре 2020 года между ними начали появляться разногласия в силу различия их взглядов на отношения. Тань считала Кавшиганя просто другом, а он ее — самым близким человеком.

Тань изъявила желание сократить общение с мужчиной, но страстно влюбленному Кавшиганю это не понравилось. Тем не менее она настаивала на необходимости соблюдать личные границы и призывала его стать более самодостаточным. 22 октября 2020 года Кавшигань написал ей претензию, в которой угрожал засудить ее и потребовать компенсацию за материальный и моральный ущерб, вызванный отказом вступить в отношения, причинением эмоциональной травмы и возможной клеветой.

Тань попыталась урезонить своего друга. В ответном сообщении она заявила, что испытывает дискомфорт. На это он поставил ей ультиматум: либо она выполнит его требования, либо ей придется понести невосполнимый ущерб в личном и профессиональном плане. Тогда до судебного иска не дошло, так как психотерапевт Кавшиганя попросила Тань участвовать в их сессиях, и женщина согласилась. Она предположила, что это поможет помочь мужчине смириться с ее решением не состоять с ним в романтических отношениях. Спустя полтора года Тань прекратила участие в сессиях, так как по ее мнению, они стали бесполезными.

В апреле 2022 года она обвинила мужчину в преследовании. В ответ Кавшигань напомнил о намерении подать в суд. Некоторое время пара дискутировала о том, как лучше урегулировать отношения, но в конце концов Тань решила перестать общаться с этим мужчиной.

Женщина оборвала отношения с ним. После этого он подал два иска в отношении нее. В жалобе на три миллиона сингапурских долларов (около 161 миллиона рублей) он заявил, что женщина нанесла ущерб его репутации и довела его до депрессии. Еще в одной жалобе на 22 тысячи долларов (около 1,1 миллиона рублей) он требовал компенсацию за нарушение договоренности улучшать отношения.

Суд отказал в принятии второго иска в начале января. Заместитель судебного регистратора Льюис Тан заявил, что иск Кавшиганя не обоснован и является злоупотреблением судебным процессом. По первому иску предварительное слушание назначено на 9 февраля.

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница города Норидж, Великобритания, Хелен Хьюлетт более полутора лет преследовала бывшего любовника и наняла киллера для его убийства. Действия женщины привлекли внимание правоохранительных органов, и ее арестовали.