В России назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

Роструд: самые высокие зарплаты в январе предлагали инженерам, капитанам и пилотам

Самые высокие зарплаты в январе предлагали инженерам, капитанам кораблей, пилотам и программистам. Об этом РИА Новости рассказали в Роструде, ссылаясь на данные портала «Работа России».

Специалисты указанных областей могут претендовать на зарплату от 100 тысяч рублей. Так, капитану морского судна в Приморье и на Камчатке предлагают до 330 тысяч рублей, а инженерам, механикам и программистам готовы платить до 400 тысяч рублей в месяц.

Размер зарплаты зависит не только от сферы трудоустройства и специальности, но и от региона. Например, высокую зарплату обещают экипажу вертолета, дежурящему на мысе Челюскин в Красноярском крае: 500 тысяч рублей — кандидатам на вакансию капитана, 400 тысяч рублей — для второго пилота и бортового механика.

Как отметили в Роструде, вакансии в авиаотрасли также выходят в топ самых привлекательных по уровню заработной платы. В Хакасии, Татарстане и Омской области кандидатам в этой сфере предлагают около 150 тысяч рублей.

Хорошо платят и российским топ-менеджерам. Директор по развитию генерирующей компании в Якутии может претендовать на доход от 500 тысяч рублей, а менеджер по разработке и реализации стратегии продаж и развития бизнеса в одном из агрохолдингов Московской области — от 300 тысяч рублей. Похожие зарплаты предлагают руководителям в Кемеровской и Тульской областях, на Кубани, в Москве и Санкт-Петербурге.

Хотя зарплаты IT-разработчиков в России остаются высокими, они стали меньше, чем в прошлом году. Так, медианная зарплата начинающего программиста («джуна») в январе составила около 100 тысяч рублей, что на 13 процентов меньше, чем годом ранее. IТ-специалистам среднего уровня («мидл») тоже стали предлагать более низкие зарплаты.