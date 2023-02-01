HeadHunter: российским IТ-специалистам стали предлагать более низкие зарплаты

Средняя зарплата для IT-разработчика, предлагаемая в России в январе, снизилась, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные HeadHunter.

Медианная зарплата для начинающего программиста («джуна») в январе оказалась около 100 тысяч рублей, на 13 процентов меньше, чем годом ранее. IТ-специалистам среднего уровня («мидл») тоже стали предлагать более низкие зарплаты — снижение на 11 процентов, до 160 тысяч рублей.

Одна из причин коррекции зарплатных ожиданий IТ-специалистов – приток «джунов», который происходит с весны прошлого года, допустили в HeadHunter. «Соотношение резюме на одну IТ-вакансию сейчас достигло почти 4, а в начале 2022 года было 1,8. Это выразилось в снижении медианы предлагаемой зарплаты, то есть присутствует некоторый демпинг со стороны кандидатов», — добавили там. Тенденция также объясняется уходом с российского рынка зарубежных компаний и высвобождением большого числа кадров, сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

Ранее сообщалось, что в России больше всего довольны своими зарплатами программисты. Их доходы растут быстрее инфляции: за год зарплаты в сфере IT увеличились в среднем на 15 процентов.