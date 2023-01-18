Названы самые довольные своей зарплатой россияне

SuperJob: чаще всего довольны своей зарплатой программисты

В России самыми довольными своими зарплатами оказались программисты (38 процентов), об этом говорится в исследовании SuperJob. Их доходы растут быстрее инфляции: за год зарплаты в сфере IT увеличились в среднем на 15 процентов.

В 2021 году заработок полностью устраивал 42 процента разработчиков, их зарплаты за год выросли на четверть. На втором месте названы инженеры-проектировщики (33 процента). В этой отрасли зарплаты увеличились в среднем на 12,5 процента. На третьем месте — представители мидл- и топ-менеджмента (29 процентов).

В топ-5 профессий, представители которых в наибольшей степени удовлетворены доходами, вошли также медицинские работники, юристы и HR-менеджеры. Реже всего довольны свой зарплатой менеджеры по рекламе (10 процентов).

В течение прошлого года большинство российских компаний подняли зарплаты своим сотрудникам. Чуть более трети (36 процентов) работодателей повысили оклад персонала менее чем полгода назад, а еще треть компаний (33 процента) сделали это в последние полгода-год.