Более трети российских компаний повысили сотрудникам зарплаты в 2022 году

SuperJob: чуть более трети компаний в России подняли сотрудникам зарплаты в 2022 году

В течение прошлого года большинство российских компаний подняли зарплаты своим сотрудникам. Чуть более трети (36 процентов) работодателей повысили оклад персонала менее чем полгода назад, а еще треть компаний (33 процента) сделали это в последние полгода-год, сообщает SuperJob.

Сервис провел опрос 1000 человек из 246 населенных пунктов России. Выяснилось, что в 2022 году доходы каждого второго опрошенного россиянина (50 процентов) выросли на 5-10 процентов. Почти у каждого третьего респондента (31 процент) зарплату повысили менее чем на пять процентов. Увеличение оклада на 11–25 процентов отметил каждый десятый участник опроса (10 процентов), на 26–50 процентов зарплата выросла у трех процентов респондентов.

Однако средний размер повышения зарплаты по сравнению с предыдущим годом сократился, составив 8,9 процента. В то же время средний размер прибавки к заработной плате, который россияне считают справедливым, составляет 29 процентов.

По данным SuperJob, растут и средние рыночные зарплатные предложения работодателей. Самое сильное увеличение фиксируется в сегменте IT — на 15 процентов, строительстве — на 12,5 процента, а также в промышленности — на 11,6 процента.

По итогам 2022 года номинальная заработная плата в России в среднем вырастет на 11,6 процента, пообещали в декабре в Минтруде. При этом в ноябре глава ведомства Антон Котяков сообщал, что по итогам года зарплаты россиян увеличатся в абсолютном значении, но инфляцию их рост сможет превысить только в будущем году. Уровень годовой инфляции в 2022 году в стране составил 11,9 процента.