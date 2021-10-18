Названы самые довольные своей зарплатой российские специалисты

Программисты чаще, чем представители других профессий, довольны уровнем своей зарплаты (42 процента). Об этом говорится в исследовании Superjob.

Доходы в сфере IT растут намного быстрее инфляции, за год зарплатные предложения выросли на 26,3 процента в номинальном выражении, отметили в компании. Также Superjob назвал среди специалистов, которых устраивает их доход, директоров и руководителей (уровнем заработка оказались довольны 34 процента). Среди медицинских работников и маркетологов каждый четвертый удовлетворен своей зарплатой (по 26 процентов).

Довольны уровнем дохода 24 процента юристов, экономистов и проектировщиков. Также специалисты в сфере HR вошли в топ-5 профессий, в наибольшей степени удовлетворенных зарплатой (23 процента). Реже всех считают свой заработок достойным секретари (12 процентов), дизайнеры (14 процентов), психологи и офис-менеджеры (по 15 процентов), а также менеджеры по работе с клиентами, продажам и рекламе (по 17 процентов).

Ранее каждый шестой россиянин признался, что завидует своему начальству. При этом большинство опрошенных (78 процентов женщин и 76 процентов мужчин) заявили, что не испытывают зависти ни к коллегам, ни к руководителям.