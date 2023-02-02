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16:05, 2 февраля 2023Среда обитания

Назван срок начала работы программы модернизации ЖКХ

Вице-премьер Хуснуллин: программа модернизации ЖКХ начнет работать не позднее марта

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Программа обновления коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в России начнет работать не позднее марта. Такой срок запуска модернизации ЖКХ назвал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщается на сайте правительства страны.

По словам Хуснуллина, данная программа — одна из приоритетных задач развития строительной отрасли. Ее запуск предложил президент Владимир Путин, мера призвана решить системные проблемы жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь обновление сетей.

Вице-премьер считает, что замена сетей даст быстрый и ощутимый эффект, положительно скажется на стабилизации тарифов и обеспечит более качественный уровень коммунальных услуг. Он добавил, что в ближайшее время будут освобождены строительные ресурсы, которые можно будет направить на модернизацию ЖКХ.

«Важно, чтобы эта программа раскрутилась не позднее марта. К сожалению, за последние десять лет накопились серьезные проблемы износа сетей, и мы должны действовать быстро», — заявил вице-премьер. Отмечается, что программа охватит всю территорию страны, включая крупные города и небольшие населенные пункты.

В августе 2022 года сообщалось, что правительство России выделит на модернизацию ЖКХ 750 миллиардов рублей.

Александра Качан
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