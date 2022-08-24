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На модернизацию ЖКХ в России выделят сотни миллиардов рублей

«Известия»: правительство выделит около 750 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Правительство планирует выделить около 750 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ. По некоторым оценкам, дефицит средств на модернизацию ЖКХ в реальности составляет порядка 4,6 триллионов рублей. Об этом сообщают «Известия».

«Мы сейчас находимся на стадии формирования новой программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства», — заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

По словам Файзуллина, план выделения сотен миллиардов рублей до конца еще не утвердили, хотя «начальные материалы уже получены». О необходимости создать программу комплексной модернизации ЖКХ страны заявил Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2022. Президент призвал «кардинально изменить ситуацию». в сфере жилищного хозяйства и капремонта.

«Необходимо и реконструировать, и модернизировать сети, а для этого требуется действительно большие деньги. Те 750 миллиардов, которые нам обещают в течение пяти лет дать, — это даже не та сумма, которая будет достаточна (...) Реальная цена решения проблемы исчисляется триллионами рублей», — рассказала руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова.

12 августа замглавы Минстроя Алексей Ересько признал, что вернуть часть накопленных долгов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России уже невозможно. По его словам, размер задолженности в отрасли достиг уже 1,4 триллиона рублей.

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Юлия Мискевич
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