В Думу внесли проект о праве командира назначать арест прапорщикам и сержантам

В Госдуму внесли проект о праве командира назначать арест прапорщикам в период мобилизации

В Государственную Думу был внесен проект о праве командования воинской части назначать дисциплинарный арест прапорщикам и сержантам в период мобилизации. Соответствующий документ разместили в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Предполагается, что назначать дисциплинарный арест сможет и начальник органа военной полиции. Применять норму, помимо периодов мобилизации, можно будет и при военном положении. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

В случае поддержки проекта дисциплинарное взыскание коснется прапорщиков и мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, и граждан, призванных на военную службу по мобилизации, за исключением офицеров.

До этого вице-спикер Думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о создании в Москве ресурсного центра психологической помощи для участников специальной военной операции на Украине (СВО) и их семей.