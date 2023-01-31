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09:10, 31 января 2023Россия

В Госдуме предложили создать центр психологической помощи для участников СВО

Борис Чернышов предложил создать в Москве центр психологической помощи для участников СВО

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о создании в Москве ресурсного центра психологической помощи для участников специальной военной операции на Украине (СВО) и их семей. Свою идею депутат изложил в письме, с которым ознакомилось ТАСС.

Чернышов пояснил, что в столице сконцентрировано большое количество специалистов и практикующих аспирантов в этой сфере.

«Вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции военнослужащие, а также их близкие сталкиваются с разного рода психологическими проблемами и вопросами адаптации», — напомнил он.

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Центр психологической помощи, по мнению Чернышова, помог бы им решить проблемы. Кроме того, он выступил с инициативой организовать оказание психологической помощи российским военным как в очном, так и в дистанционном формате.

25 января представитель Кремля Дмитрий Песков счел важным проработать идею расширить льготы для семей участников СВО из ЧВК «Вагнер».

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи участников ЧВК. Она допустила, что подобная мера поможет сформировать единый подход к поддержке родственников российских военнослужащих.

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Анна Щербакова
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