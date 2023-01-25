Кремль прокомментировал идею о расширении льгот для семей участников СВО из ЧВК
Идею распространить льготы для семей мобилизованных на семьи участников специальной военной операции (СВО) на Украине в составе ЧВК «Вагнер» важно проработать со всеми ведомствами. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.
Он пояснил, что данное предложение в Кремле пока не обсуждалось. «Безусловно, ее предстоит еще проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в очень серьезной и многосторонней проработке», — сказал пресс-секретарь президента России.
До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи участников ЧВК. Она допустила, что подобная мера поможет сформировать единый подход к поддержке родственников российских военнослужащих.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин попросил Госдуму запретить негативные публикации о членах ЧВК «Вагнер». По его мнению, за подобными действиями должно следовать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Предприниматель также объяснил, что некоторые блогеры, ряд СМИ и Telegram-каналов целенаправленно публикуют негативную информацию об участвующих в СВО добровольцах.