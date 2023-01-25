Кремль прокомментировал идею о расширении льгот для семей участников СВО из ЧВК

Песков счел важным проработать идею расширить льготы для семей участников СВО из ЧВК

Идею распространить льготы для семей мобилизованных на семьи участников специальной военной операции (СВО) на Украине в составе ЧВК «Вагнер» важно проработать со всеми ведомствами. Так считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

Он пояснил, что данное предложение в Кремле пока не обсуждалось. «Безусловно, ее предстоит еще проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в очень серьезной и многосторонней проработке», — сказал пресс-секретарь президента России.

До этого вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что рабочая группа по вопросам СВО предлагает расширить льготы для семей мобилизованных на семьи участников ЧВК. Она допустила, что подобная мера поможет сформировать единый подход к поддержке родственников российских военнослужащих.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин попросил Госдуму запретить негативные публикации о членах ЧВК «Вагнер». По его мнению, за подобными действиями должно следовать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Предприниматель также объяснил, что некоторые блогеры, ряд СМИ и Telegram-каналов целенаправленно публикуют негативную информацию об участвующих в СВО добровольцах.