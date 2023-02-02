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16:44, 2 февраля 2023Мир

КНДР направит в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих

Daily NK: власти КНДР направят в ЛНР и ДНР своих военных и полицейских в качестве рабочих

Фото: KCNA / Reuters

Власти КНДР направят своих полицейских и военнослужащих в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в качестве рабочих для участия в восстановительных работах. Об этом сообщает северокорейское издание Daily NK.

Соответсвующий приказ по отбору людей для восстановления новых российских регионов получили связанные с минобороны КНДР компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction. Ожидается, что от 300 до 500 молодых мужчин в возрасте от 19 до 27 лет прибудут в ЛНР и ДНР в конце февраля или начале марта.

Daily NK отмечает, что неизвестно, какую выгоду власти КНДР получат от отправки своих военнослужащих. Предполагается, что северокорейские силовики в зоне боевых действий могут получать в три раза больше, чем российские военные, при сохранении зарплаты в КНДР. Предполагается, что Пхеньян может включить доходы будущих рабочих в бюджет страны.

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Глеб Бажуткин
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