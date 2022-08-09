В ДНР заявили о прибытии рабочих из КНДР в ближайшее время

Глава ДНР Пушилин заявил о прибытии строителей из КНДР в ближайшее время

Первые рабочие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) прибудут в Донецкую народную республику (ДНР) в ближайшее время, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE». Он также указал, что в настоящий момент с северокорейской стороной все еще ведутся переговоры.

«Сейчас интересно, и это взаимовыгодно, с учетом той стройки грандиозной, которая у нас сейчас развернулась, и она будет только набирать обороты, нам непосредственно потребуются строители, и здесь ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР указал и на то, что до введения санкций КНДР отправляла своих рабочих на стройки в другие страны, где они проявляли себя как высококвалифицированные и дисциплинированные специалисты.

«Первая группа, бригадиры, которые посмотрят объемы работы, должны появиться в самое ближайшее время. МИД работает над этим. Точную дату пока не назову, но это случится в ближайшей перспективе, в этом году уже должны начаться эти процессы», — подытожил Пушилин.

Северная Корея признала независимость ДНР 13 июля. Вскоре посол России в КНДР Александр Мацегора допустил, что рабочие КНДР могут помочь восстановить Донбасс.

29 июля Пушилин заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В тот же день посол ДНР в России Ольга Макеева предложила КНДР поучаствовать в трибунале над украинскими военными.