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КНДР поможет восстановить Донбасс

Посол России в Северной Корее допустил, что рабочие КНДР помогут восстановить Донбасс

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

КНДР может оказать помощь в восстановлении республик Донбасса. Такое допущение сделал посол России в Северной Корее Александр Мацегора, передают «Известия».

По его словам, высококвалифицированные и трудолюбивые рабочие Северной Кореи смогут решить задачи, связанные с восстановлением гражданской и промышленной инфраструктуры. Он также добавил, они готовы работать «в самых сложных условиях».

Посол отметил, что некоторые предприятия, появившиеся в КНДР при техническом содействии СССР, все еще находятся в эксплуатации. «Корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там [в республиках Донбасса] запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы», — подчеркнул Мацегора.

Помимо этого, у республик высокий потенциал для обмена широкой номенклатурой товаров, отметил российский представитель, после чего выразил надежду на успешное сотрудничество республик в условиях санкций.

Ранее КНДР объявила о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Пхеньян направил соответствующую ноту российской стороне. Кроме того, постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР.

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Анастасия Заикина
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