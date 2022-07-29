В ДНР предложили Северной Корее участвовать в трибунале над украинскими военными

Посол ДНР Макеева предложила КНДР поучаствовать в трибунале над украинскими военными

Северная Корея может поучаствовать в проведении трибунала над украинскими военными. С таким предложением выступила посол Донецкой народной республики (ДНР) в России Ольга Макеева, сказано в Telegram-канале представительства республики.

«Ольга Макеева выразила ответную готовность сотрудничества по всем обозначенным направлениям, предложила КНДР принять участие в организации и работе международного трибунала над военными преступниками — украинскими и наемными», — говорится в сообщении посольства.

Ранее стало известно, что северокорейская сторона может оказать помощь в восстановлении республик Донбасса. Помимо этого, у республик высокий потенциал для обмена широкой номенклатурой товаров, отметил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

13 июля КНДР объявила о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Пхеньян направил соответствующую ноту российской стороне. Кроме того, постоянный представитель Северной Кореи при ОНН Ким Сон заявил о полной поддержке позиции России по ДНР и ЛНР.