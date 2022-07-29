Пушилин выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Представительство ДНР в России сообщило о готовности Пушилина встретиться с Ким Чен Ыном

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом в Telegram сообщает представительство ДНР в России.

Ранее стало известно, что посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и представитель ДНР Ольга Макеева в ходе встречи обсудили двусторонние отношения.

«В свою очередь Ольга Макеева <...> передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений», — говорится в сообщении.