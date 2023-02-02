Лаврову, Небензе и Конашенкову выписали повестки в суд по делу «Протестного МГУ»

Суд выписал повестки Лаврову, Небензе и Конашенкову по делу автора канала «Протестный МГУ»

Тимирязевский районный суд Москвы выписал повестки главе МИД РФ Сергею Лаврову, постпреду РФ в ООН Василию Небензе и представителю Минобороны Игорю Конашенкову по делу автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РБК.

В суде подтвердили информацию о повестках, однако подчеркнули, что обеспечить явку Лаврова, Небензи и Конашенкова должна сторона защиты. Адвокат подсудимого Иванова настояла на вызове высокопоставленных свидетелей, так как прокуратура строит обвинение на основе их заявлений.

В июне 2022 года студента факультета кибернетики МГУ Иванова арестовали и обвинили в преступлении по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил группой лиц по мотивам политической ненависти») УК РФ. В своем Telegram-канале Иванов заявил о якобы убийстве мирного населения Украины и разрушении гражданской инфраструктуры. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что журналист Александр Невзоров (включен в реестр иностранных агентов) заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ.