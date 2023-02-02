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18:32, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

Врач назвал три главных секрета крепкого иммунитета

Врач Продеус назвал правильный режим дня одним из главных правил для крепкого иммунитета
Андрей Продеус

Андрей Продеус. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус назвал три главных правила, соблюдение которых ведет к формированию крепкого иммунитета у взрослого или ребенка. Рекомендации специалиста прозвучали в эфире канала «Доктор», запись доступна на YouTube.

Одним из таких правил врач назвал правильный режим дня. «На самом деле хороший иммунитет зависит от того, сколько и как мы спим, во сколько мы ложимся, во сколько встаем», — сказал Продеус. При этом он подчеркнул, что в период примерно с 11 часов вечера до трех часов ночи иммунные клетки и костный мозг создают новые клетки, а другим позволяют «подзаряжаться».

Вторым секретом крепкого иммунитета врач назвал правильное питание. По его словам, иммунные клетки не могут работать без витамина D, поэтому врач порекомендовал включать в рацион пищу, богатую этим элементом. Помимо того, иммунитету способен навредить недостаток железа, указал Продеус.

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«Третье [правило] — это, конечно же, профилактика лишнего веса. Почему? Потому что жир и лишний вес делают наши клетки, образно, ожиревшими и тоже ленивыми», — объяснил иммунолог. Он уточнил, что при наличии лишнего веса количество иммунных клеток сохраняется, однако падает эффективность их работы.

Ранее коллега Продеуса, врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность популярного средства для повышения иммунитета — напитка из цикория. Доктор заявил, что в состав цикория входит вещество под названием инулин, которое способствует укреплению иммунитета.

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Маргарита Щигарева
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