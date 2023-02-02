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19:25, 2 февраля 2023Россия

Россиянин напал на подругу и жестоко избил ее мясорубкой на глазах у детей

В Томской области мужчина напал на сожительницу и избил ее мясорубкой на глазах у детей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Томской области 32-летний мужчина поругался с сожительницей, напал на нее и жестоко избил мясорубкой на глазах у ее детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в Шегарском районе в ноябре 2022 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин вступил в конфликт со своей подругой и при детях стал угрожать ей убийством. После этого он начал бить женщину мясорубкой, скалкой и кочергой, нанося удары по телу и голове.

«Свой преступный умысел он не смог довести до конца по независящим от него причинам, так как на помощь женщине пришел ее родственник, которого позвали дети потерпевшей», — заявили в пресс-службе.

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела по обвинению россиянина в покушении на убийство, материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мужчина жестоко избил подругу после ссоры и попытался заживо похоронить ее в снегу. Врачи диагностировали у пострадавшей обморожение рук и травму головы.

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Варвара Родикова
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