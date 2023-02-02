Лавров допустил отправку наемников на Украину вместе с техникой НАТО

Лавров: современная техника НАТО может отправляться на Украину с иностранными экипажами

Есть все основания полагать, что поставки современной техники НАТО на Украину будут сопровождаться отправкой иностранных экипажей для их комплектования в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Такую возможность допустил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Есть системы, согласно специалистам, которым невозможно обучить в обозримые даже сроки, и если их поставляют, то, скорее всего, это будет делаться совместно с расчетами боевыми. Видимо, [западных военных] будут на время отпускать в отпуск из армии и оформлять наемниками, подавая удостоверение соответствующее», — предположил министр.

В том же интервью Лавров заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической борьбы с США и их союзниками по НАТО. Также он сравнил нынешний кризис, вынудивший начать специальную военную операцию, с Великой Отечественной войной и войной 1812 года.

