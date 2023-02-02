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11:27, 2 февраля 2023Мир

Лавров определил место России в геополитической битве с Западом

Глава МИД Лавров заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической битвы с США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия находится в эпицентре геополитической борьбы с США и их союзниками по НАТО. Так место Москвы в настоящее время определил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24» и РИА Новости.

«Мы находимся в центре геополитической битвы. Даже не надо сомневаться в этом. И те, кто на передовой решает практические задачи, они делают важнейшее дело. Они герои, и подвиги, которые они совершают, — это и подвиги во имя будущего человечества, позволяющие не допустить создания условий для полной гегемонии Соединенных Штатов, которые декларированы в их доктринальных документах», — заявил министр.

Также Лавров сравнил нынешний кризис, вынудивший начать СВО, с Великой Отечественной войной и войной 1812 года. «Более того, в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой, против нас использовалась нацистская идеология. А почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима?..» — выразил свое негодование дипломат.

Ранее министр заявил, что США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности. По его мнению, Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

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Виктория Кондратьева
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