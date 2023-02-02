Лавров заявил о лишении ЕС самостоятельности

Глава МИД России Лавров заявил, что США подмяли под себя Евросоюз

США лишили Евросоюз (ЕС) последних признаков самостоятельности, считает глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«США и все западники, которых США подмяли под себя, лишив Евросоюз последних признаков хоть какой-то самостоятельности, они большие демократы, как известно, но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии», — объяснил свою позицию российский министр иностранных дел.

В том же интервью Лавров заявил, что Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

По словам министра, отказ от переговоров, который совершила Украина под давлением Запада, произошел в тот момент, когда возможность закончить конфликт политическим путем все еще была.