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11:12, 2 февраля 2023Мир

Лавров заявил о лишении ЕС самостоятельности

Глава МИД России Лавров заявил, что США подмяли под себя Евросоюз

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

США лишили Евросоюз (ЕС) последних признаков самостоятельности, считает глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«США и все западники, которых США подмяли под себя, лишив Евросоюз последних признаков хоть какой-то самостоятельности, они большие демократы, как известно, но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии», — объяснил свою позицию российский министр иностранных дел.

В том же интервью Лавров заявил, что Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

По словам министра, отказ от переговоров, который совершила Украина под давлением Запада, произошел в тот момент, когда возможность закончить конфликт политическим путем все еще была.

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Варвара Кошечкина
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