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14:16, 3 февраля 2023Наука и техника

Обнаружено 20 остатков сверхновых звезд с ультрафиолетовым излучением

ArXiv: зафиксировано 20 остатков сверхновых звезд в ультрафиолетовом излучении

Фото: Santiago Ferrero / Reuters

Канадские астрономы из Университета Калгари обнаружили 20 остатков сверхновых звезд, испускающих ультрафиолетовое излучение. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Зафиксировать новые объекты, располагающиеся в галактике Андромеды, удалось благодаря спутнику AstroSat. Остатки сверхновых — это расширяющиеся туманности, содержащие выброшенный после взрыва звезды материал. Изучение этих структур важно для ученых потому, что они играют ключевую роль в эволюции галактик за счет распределения тяжелых элементов, а также энергии, необходимой для нагрева межзвездного пространства. Кроме того, остатки сверхновых способны ускорять космические лучи.

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На данный момент специалисты обнаружили много внегалактических объектов с ультрафиолетовым излучением. Однако это достаточно сложно сделать, поскольку наша собственная галактика Млечный Путь поглощает этот спектр. При этом до сих пор не существует ни одного каталога остатков сверхновых в ультрафиолетовом диапазоне.

В будущем предлагается провести дополнительные спектроскопические наблюдения, чтобы подтвердить линейный характер ультрафиолетового излучения новых объектов. Тем не менее, астрономы отмечают, что это будет сложно выполнить, поскольку в галактике Андромеды достаточно много объектов сконцентрировано в тех областях, где находятся остатки сверхновых.

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Елена Апазиди
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