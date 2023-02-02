Стало известно о смене США стратегии по Украине

Bloomberg: стратегия США по Украине претерпевает важные изменения

Конфликт на Украине переходит в новую фазу, и стратегия Вашингтона претерпевает важные изменения. Об этом в материале для Bloomberg пишет обозреватель Хал Брендс.

Он считает, что администрация президента США Джо Байдена сейчас наращивает поставки новейшего западного оружия Киеву в надежде на скорейшее и окончательное дипломатическое урегулирование конфликта с Москвой.

Как стало известно из статьи, Вашингтон обновляет стратегию по трем направлениям. Во-первых, четче определяет американские цели конфликта. «Во-вторых, США и их союзники посылают Украине более современное оружие: бронетранспортеры, ракеты Patriot и танки (...) Вашингтон также стремится к поставке боеприпасов большей дальности», — говорится в материале. В-третьих, администрация американского лидера дает Киеву разрешение на удары по российским объектам в Крыму.

«Обновленная стратегия Байдена представляет собой разумную попытку справиться с изменениями на поле боя и выяснить, как военные успехи могут способствовать урегулированию», — пишет Брендс и отмечает, что данная стратегия может и не сработать.

Ранее министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что у западных союзников хватит решимости поддерживать Украину в конфликте с Россией лишь до конца года. По его мнению, спустя некоторое время может сложиться ситуация, в которой европейские страны усилят давление на Киев, чтобы запустить процесс переговоров.