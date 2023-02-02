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10:08, 2 февраля 2023Мир

В США назвали сроки поддержки Украины западными союзниками

Экс-глава Пентагона Гейтс: решимости Запада поддерживать Киев хватит лишь до конца года
Роберт Гейтс

Роберт Гейтс. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

У западных союзников хватит решимости поддерживать Украину в конфликте с Россией лишь до конца года. Об этом заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс в интервью The Washington Post.

«Вопрос в том, наберут ли силу голоса, которые пока звучат на периферии, если эта война продлится еще год и ни одна из сторон не получит существенного преимущества», — отметил Гейтс.

По его мнению, спустя некоторое время может сложиться ситуация, в которой европейские страны усилят давление на Киев, чтобы запустить процесс переговоров.

Ранее, в январе, Гейтс и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс высказались о судьбе новых регионов России. Политики уверены, что российская сторона не уступит Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. Они заявили, что если президенту России Владимиру Путину не удастся добиться военного успеха в этом году, то он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины.

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Варвара Кошечкина
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