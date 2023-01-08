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05:44, 8 января 2023Мир

Экс-главы Госдепа США и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России

Экс-главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс заявили, что Россия не отдаст новые регионы
Кондолиза Райс

Кондолиза Райс. Фото: Brian Snyder / Reuters

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс высказались о судьбе новых регионов России. Свое мнение они выразили в статье для газеты The Washington Post.

Политики уверены, что российская сторона не уступит Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. Они заявили, что если президенту России Владимиру Путину не удастся добиться военного успеха в этом году, то он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, поскольку в будущем они «станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад». При этом они напомнили, что с момента присоединения Крыма к России до начала спецоперации прошло восемь лет.

Рассчитывайте на то, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего

Кондолиза Райс и Роберт Гейтсбывший госсекретарь США и экс-глава Пентагона

В США указали на зависимость военного потенциала Украины от западных поставок

В этой же статье Кондолиза Райс и Роберт Гейтс высказались о наступлении бедственного положения на Украине. Они указали на тот факт, что военный потенциал и экономика страны в данный момент находятся в полной зависимости от помощи Запада, в первую очередь США. По этой причине политики заявили о необходимости передачи странами НАТО оружия Украине.

Сейчас необходимы решения от США и их союзников о предоставлении украинцам дополнительной военной техники, прежде всего мобильной бронетехники

Кондолиза Райс и Роберт Гейтсбывший госсекретарь США и экс-глава Пентагона

В случае, если украинские силы не добьются прорыва на фронте, Запад будет увеличивать давление на Киев по вопросу переговоров с Москвой «на фоне продолжения месяцев военного тупика», убеждены Райс и Гейтс.

Ранее журналист CNN Ник Пейтон Уолш допустил, что НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского к миру с Россией из-за поставок оружия. По его мнению, страны Североатлантического альянса могут «потерять терпение из-за поставок оружия и начать искать экономическую целесообразность в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире».

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СМИ назвали три причины преимущества России перед НАТО на Украине

Ранее обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа заявил, что анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО. Первым пунктом он назвал устойчивость Москвы к западным санкциям.

Вторым фактором аналитик счел боеспособность российской армии. По его утверждению, «Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь», хотя весь Запад поддерживает Украину всеми доступными средствами. Кроме того, Нафаа отметил, что в государствах НАТО начали появляться разногласия, которые способны даже привести к краху альянса на фоне продолжающегося военного противостояния и дефицита энергоносителей. В то же время, по его словам, у России есть стратегические союзы, на которые можно опираться.

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До этого обозреватель National Review Майкл Брендан Догерти предрек распад НАТО после речи Зеленского в Конгрессе США. «Конфликт на Украине не только не укрепил альянс, но и выявил раскол внутри НАТО и изменил наши представления об организации», — заявил он.

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Марина Совина
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Экс-главы Госдепа США и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России
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