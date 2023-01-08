Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:16, 8 января 2023Интернет и СМИ

Названы три причины преимущества России перед НАТО на Украине

Al Mayadeen: конфликт на Украине показал преимущество России перед НАТО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Анализ конфликта на Украине указывает на три фактора, говорящих о преимуществе России перед НАТО. Об этом написал обозреватель Al Mayadeen Хассан Нафаа.

Первым пунктом он назвал устойчивость Москвы к западным санкциям. «Очевидно, что Россия выиграла этот раунд — положение рубля в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта», — указал он. При этом эксперт отметил, что те же санкции негативно воздействуют на экономику западных стран, особенно европейских.

Вторым фактором аналитик счел боеспособность российской армии. По его утверждению, «Россия задействовала далеко не всю свою военную мощь», хотя весь Запад поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Третьим аспектом Нафаа увидел степень сплоченности политических и военных союзов с обеих сторон. Если у России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, то в государствах НАТО начали появляться разногласия, которые способны даже привести к краху альянса на фоне продолжающегося военного противостояния и дефицита энергоносителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бывшие главы Госдепа и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России
Названы три причины преимущества России перед НАТО на Украине
Кадыров назвал рабочей схемой по отмыву денег иностранную помощь Украине
Twitter продолжила увольнения сотрудников
Героический поступок юного россиянина попал на видео и восхитил москвичей
Эпидемиолог рассказал о десятках штаммов коронавируса в России
Митя Фомин поделился воспоминанием о праздновании Нового года в детстве
Принцу Гарри запретили привозить Меган Маркл к умирающей Елизавете II
Курский депутат объяснил появление видеопривета из Мексики
Число пострадавших при столкновении поездов в Мехико возросло
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.